Про це в ефірі 24 каналу розповів юрист та член Громадської ради доброчесності Роман Маселко. Наразі суддя повинна понести відповідальність за скоєне.

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"За моєю інформацією, тест був позитивний, тобто він показав наявність алкоголю в крові", – повідомив Роман Маселко.

Відповідно до чинного законодавства, у такому випадку суддя повинна понести адміністративну відповідальність, це визначений штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування авто на рік. Проте Колегаєва повинна нести ще дисциплінарну відповідальність як суддя, адже це однозначно суперечить кодексу суддівської етики, додав Маселко.

Колегаєвій може загрожувати звільнення

Юрист розповів, що вже є доволі поширена практика щодо відповідного питання. 21 липня, за його інформацією, на підставі скарги рекомендували звільнити суддю, який 3 роки тому потрапив у схоже ДТП.

Суддя Усатов уник будь-якого покарання, в нього не забрали водійські права та його не оштрафували, кримінальна справа була закрита. Проте через 3 роки, після того, напевно, як Вищій раді правосуддя стало зрозуміло, що буде реформа, вони вирішили його звільнити, сказав Маселко.

Якщо скарга на суддю Колегаєву потрапить у Вищу раду правосуддя, її належно розглянуть, то такій судді загрожує звільнення – дуже швидке,

– зазначив Роман Маселко.

За 2 – 3 місяці можна це зробити. Головне, щоб ВРП належно розглянула скаргу на відповідну поведінку, зауважив член Громадської ради доброчесності.

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