По словам монастырского, его позиция по расследованию дела – искренняя и открытая. Он уже озвучивал ее с трибуны парламента.

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Монастырский: надо дождаться решения суда

Новый глава МВД напомнил, что дело по обвинению троих подозреваемых находится на рассмотрении в суде. "Поэтому родные, близкие, украинское общество – все должны дождаться решения суда, который и установит истину по делу", – он сказал.

Именно от двух судей и трех присяжных, которые отобраны стороной обвинения и стороной защиты, зависит судьба трех подозреваемых в гибели Павла Шеремета,

– подчеркнул Монастырский.

Только после оглашения приговора суда, как заметил министр, можно будет делать выводы относительно качества и профессионализма следствия.

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