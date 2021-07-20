За словами Монастирського, його позиція щодо розслідування справи – щира та відкрита. Він вже озвучував її із трибуни парламенту.

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Монастирський: Треба дочекатись рішення суду

Новий очільник МВС нагадав, що справа по звинуваченню трьох підозрюваних перебуває на розгляді в суді. "Відтак рідні, близькі, українське суспільство – всі повинні дочекатися рішення суду, який і встановить істину у справі", – він сказав.

Саме від двох суддів та трьох присяжних, які відібрані стороною обвинувачення і стороною захисту, залежить доля трьох підозрюваних у загибелі Павла Шеремета,

– наголосив Монастирський.

Тільки після оголошення вироку суду, як зауважив міністр, можна буде робити висновки щодо якості та професіоналізму слідства.

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