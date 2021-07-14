В общем Кива добавил к диссертации 4 справки о том, что результаты его работы нашли практическое применение.
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Одна из справок была от Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который сейчас возглавляет Денис Монастырский.
О чем говорится в справке
Справка от Монастырского уверяет, что результаты научного исследования Кивы "вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность комитета".
Также отмечено, что активность граждан в сфере политической и правовой жизни общества "провоцирует" власть создавать новые направления обеспечения демократизма и успешности внутренней государственной политики".
Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации / Фото "Буквы"
Что известно о диссертации Кивы
- 26 апреля народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. 13 членов комиссии проголосовали единогласно "за".
- Интересно, что во время защиты диссертации Кива оконфузился. Один из членов приемной комиссии задал депутату вопрос, однако тот уклонился от ответа и сказал, что ответит на него в следующей работе.