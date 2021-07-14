В общем Кива добавил к диссертации 4 справки о том, что результаты его работы нашли практическое применение.

Важно Когда МОН предоставит ответ по диссертации Ильи Кивы: комментарий Шкарлета

Одна из справок была от Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, который сейчас возглавляет Денис Монастырский.

О чем говорится в справке

Справка от Монастырского уверяет, что результаты научного исследования Кивы "вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность комитета".

Также отмечено, что активность граждан в сфере политической и правовой жизни общества "провоцирует" власть создавать новые направления обеспечения демократизма и успешности внутренней государственной политики".



Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации / Фото "Буквы"

Обратите внимание! Диссертация Кивы называется "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Что известно о диссертации Кивы