Загалом Кива додав до дисертації 4 довідки про те, що результати його роботи знайшли практичне застосування.

Важливо Коли МОН надасть відповідь щодо дисертації Іллі Киви: коментар Шкарлета

Одна з довідок була від Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності, який наразі очолює Денис Монастирський.

Про що мовиться у довідці

Довідка від Монастирського запевняє, що результати наукового дослідження Киви "викликали інтерес і впроваджуються в практичну діяльність комітету".

Також зазначено, що активність громадян у сфері політичного і правового життя суспільства "провокує" владу створювати нові напрями забезпечення демократизму й успішності внутрішньої державної політики".



Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації / Фото "Букви"

Зверніть увагу! Дисертація Киви має назву "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

Що відомо про дисертацію Киви