Загалом Кива додав до дисертації 4 довідки про те, що результати його роботи знайшли практичне застосування.
Важливо Коли МОН надасть відповідь щодо дисертації Іллі Киви: коментар Шкарлета
Одна з довідок була від Комітету Ради з питань правоохоронної діяльності, який наразі очолює Денис Монастирський.
Про що мовиться у довідці
Довідка від Монастирського запевняє, що результати наукового дослідження Киви "викликали інтерес і впроваджуються в практичну діяльність комітету".
Також зазначено, що активність громадян у сфері політичного і правового життя суспільства "провокує" владу створювати нові напрями забезпечення демократизму й успішності внутрішньої державної політики".
Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації / Фото "Букви"
Що відомо про дисертацію Киви
- 26 квітня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. 13 членів комісії проголосували одноголосно "за".
- Цікаво, що під час захисту дисертації Кива осоромився. Один з членів приймальної комісії поставив депутату запитання, однак той уникнув відповіді та сказав, що відповість на нього у наступній роботі.