Парламентский комітет з питань правоохоронної діяльності вирішив скористатися скандальною дисертацією нардепа Іллі Киви. Надбання роботи впровадять у практичну діяльність відомства.

Довідку про впровадження результатів одіозної дисертації підписав глава комітету Денис Монастирський. Відповідний документ опублікував активіст Микола Виговський.

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Результати наукового дослідження "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності" викладені Кивою викликали інтерес та впроваджуються у практичну діяльність комітету,

– мовиться у повідомленні.

У документі додали, що на увагу заслуговує "чіткий опис" особливостей впливу громадянського суспільства на держрегулювання правоохоронної діяльності. Мовляв, активність громадян провокує владу створювати новітні напрями забезпечення демократії та успішної внутрішньої політики.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу звернулися за коментарем у Верховну Раду та до Дениса Монастирського для уточнення інформації.

Скандал довкола дисертації Киви

26 квітня нардеп захистив свою дисертацію. Він уникав запитань членів комісії, однак їх це зовсім не бентежило, а навпаки – веселило.

Журналістів на захист пропускали лише за списками. При цьому, перевагу надавали представниками медведчуківських ЗМІ.

Суспільство обурилося тим, що Кива став кандидатом наук. У соцмережах українці пишуть, що тепер соромно вказувати свій ступінь доктора наук у резюме.

пишуть, що тепер соромно вказувати свій ступінь доктора наук у резюме. На знак протесту 2 науковців – черкащанин Іван Подоляк та викладач УКУ Олександр Ябчанка – спалили свої дипломи.

Зауважимо, ексміністерка освіти Ганна Новосад заявила, що науковий ступінь Киви має затвердити Атестаційна комісія МОН.

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