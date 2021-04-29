Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности решил воспользоваться скандальной диссертацией нардепа Ильи Кивы. Достояние работы внедрят в практическую деятельность ведомства.

Справку о внедрении результатов одиозной диссертации подписал глава комитета Денис Монастырский. Соответствующий документ опубликовал активист Николай Выговский.

К теме Придет время, Господь направит, – Кива хочет стать преподавателем и проповедником

Результаты научного исследования "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности", изложенные Кивой, вызвали интерес и внедряются в практическую деятельность комитета,

– говорится в сообщении.

В документе добавили, что внимания заслуживает "четкое описание" особенностей влияния гражданского общества на госрегулирование правоохранительной деятельности. Мол, активность граждан провоцирует власть создавать новейшие направления обеспечения демократии и успешной внутренней политики.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала обратились за комментарием в Верховную Раду и к Денису Монастырскому для уточнения информации.

Скандал вокруг диссертации Киви

26 апреля нардеп защитил свою диссертацию. Он избегал вопросов членов комиссии, однако их это совсем не смущало, а наоборот – веселило.

Журналистов на его защиту пропускали только по спискам. При этом, предпочтение отдавали представителями медведчуковских СМИ.

Общество возмутилось тем, что Кива стал кандидатом наук. В соцсетях украинцы пишут, что теперь стыдно указывать свою степень доктора наук в резюме.

В знак протеста 2 ученых – черкащанин Иван Подоляк и преподаватель УКУ Александр Ябчанка – сожгли свои дипломы.

Заметим, бывшый министр образования Анна Новосад заявила, что научную степень Киви должна утвердить аттестационная комиссия МОН.

Читайте также Кива заявил, что был лучше подготовленным кандидатом наук за последние 10 лет