Скандальный нардеп Илья Кива заявил, что его амбиции не ограничиваются получением ученой степени. В будущем он планирует стать преподавателем.

Кива убежден, что для этого у него уже есть достаточно навыков. А также образования, жизненного опыта и профессиональной деятельности.

Ранее Кива заявил, что был лучше подготовленным кандидатом наук за последние 10 лет

"Достаточно, чтобы вести преподавательскую деятельность. И не только преподавательскую. Я начну еще скоро проповедовать", – анонсировал скандальный политик.

И объяснил, что сейчас этот вопрос еще не ко времени. Мол, пока не всегда хватает времени на законотворческую деятельность. "Но придет время и Господь направит", – убежден он.

"Этап жизни, а не покупка трусов"

Кива не понимает, почему возникают вопросы, для чего он защищал кандидатскую диссертацию. Нардеп удивлен, "что об этом говорят, как о покупке новых трусов".

Вместо этого он описывает получение ученой степени как оценку полученных знаний, жизненного опыта и профессиональной деятельности. А также возможность пройти еще один этап жизни.

Это называется самореализация, самовоспитание и работа над собой. Это же очень сложно,

– высказался Кива.

По его словам, в то же время это и возможность быть примером для своих детей. "Я же давно уже не мальчик и далеко не молодой человек", – пояснил нардеп.

И также добавил, что он – слишком взрослый и обремененный жизненными обстоятельствами человек.

Кива защитил диссертацию: что об этом известно

Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. При этом, он избегал ответа на вопросы от членов комиссии, а их это совсем не смущало.

Бывшая министр образования Анна Новосад пояснила, что научную степень Ильи Кивы теперь должна утвердить аттестационная комиссия МОН.

Заметим, что на защиту диссертации журналистов пропускали только по спискам. При этом, предпочтение отдавали представителями медведчуковских СМИ.

Поэтому Общественный совет уже обратился к МОН об ограничении присутствия журналистов. Там попросили ведомство проверить эту информацию.

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