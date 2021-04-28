Житель Черкасс Иван Подолян демонстративно сжег свой диплом кандидата экономических наук. Видео он опубликовал в своих социальных сетях.

Ученый совершил такой поступок в знак протеста. В частности из-за получения ученой степени депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой.

К теме Преподаватель сжег свой диплом в знак протеста против дипломированного Кивы

По словам Подоляна, он не имеет желания находиться в одном ряду с "тотемным животным ОПЗЖ".

Мне отвратительно оставаться, даже формально, частью сообщества, которое окончательно обесчестило себя, демонстративно отказавшись держать стандарты качества, без которых наука теряет смысл,

– написал ученый.

Он прокомментировал свой поступок. Подолян отметил, что хочется верить, что такой край, до которого мы дойдем и не перейдем.

Иван Подолян сжег свой диплом в знак протеста: смотрите видео из фейсбука ученого

Напомним! Ранее преподаватель УКУ Александр Ябчанка сжег свой диплом кандидата медицинских наук. По его словам, защита одиозного политика дискредитирует науку в Украине.

Что известно о защите Кивы