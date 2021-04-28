Еще один ученый сжег свой диплом в знак протеста против Кивы: видео
Житель Черкасс Иван Подолян демонстративно сжег свой диплом кандидата экономических наук. Видео он опубликовал в своих социальных сетях.
Источник:фейсбук Ивана Подоляна
Ученый совершил такой поступок в знак протеста. В частности из-за получения ученой степени депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой.
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По словам Подоляна, он не имеет желания находиться в одном ряду с "тотемным животным ОПЗЖ".
Мне отвратительно оставаться, даже формально, частью сообщества, которое окончательно обесчестило себя, демонстративно отказавшись держать стандарты качества, без которых наука теряет смысл,
– написал ученый.
Он прокомментировал свой поступок. Подолян отметил, что хочется верить, что такой край, до которого мы дойдем и не перейдем.
Иван Подолян сжег свой диплом в знак протеста: смотрите видео из фейсбука ученого
Что известно о защите Кивы
- Илья Кива защитил свою кандидатскую диссертацию 26 апреля 2021 года.
- Политик на защите избегал ответа на вопросы от членов комиссии.
- Экс-министр образования и науки Анна Новосад отметила, что соответствующую степень еще должна утвердить Аттестационная комиссия МОН.
- Заместитель главы МОН Андрей Витренко отметил, что формально нет претензий к диссертации Кивы.
- Общественный совет при министерстве попросил его проверить информацию о нарушении открытости во время защиты.
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