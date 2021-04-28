Ще один науковець спалив свій диплом у знак протесту проти Киви: відео
Черкащанин Іван Подолян демонстративно спалив свій диплом кандидата економічних наук. Відео він опублікував у своїх соціальних мережах.
Джерело:Фейсбук Івана Подоляна
Науковець зробив такий вчинок у знак протесту. Зокрема через отримання наукового ступеня депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Іллею Кивою.
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За словами Подоляна, він не має бажання перебувати в одному ряду з "тотемною твариною ОПЗЖ".
Мені огидно залишатися, навіть формально, частиною спільноти, яка остаточно збезчестила себе, демонстративно відмовившись тримати стандарти якості, без яких наука втрачає сенс,
– написав науковець.
Він прокоментував свій вчинок. Подолян відзначив, що хочеться вірити, що такий край, до якого ми дійдемо і не перейдемо.
Іван Подолян спалив свій диплом у знак протесту: дивіться відео з фейсбуку науковця
Що відомо про захист Киви
- Ілля Кива захистив свою кандидатську дисертацію 26 квітня 2021 року.
- Політик на захисті уникав відповіді на запитання від членів комісії.
- Ексміністерка освіти і науки Ганна Новосад зауважила, що відповідний ступінь ще має затвердити Атестаційна комісія МОН.
- Заступник очільника МОН Андрій Вітренко наголосив, що формально немає претензій до дисертації Киви.
- Громадська рада при міністерстві попросила його перевірити інформацію щодо порушення відкритості під час захисту.
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