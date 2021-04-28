Черкащанин Іван Подолян демонстративно спалив свій диплом кандидата економічних наук. Відео він опублікував у своїх соціальних мережах.

Науковець зробив такий вчинок у знак протесту. Зокрема через отримання наукового ступеня депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Іллею Кивою.

До теми Викладач спалив свій диплом на знак протесту проти дипломованого Киви

За словами Подоляна, він не має бажання перебувати в одному ряду з "тотемною твариною ОПЗЖ".

Мені огидно залишатися, навіть формально, частиною спільноти, яка остаточно збезчестила себе, демонстративно відмовившись тримати стандарти якості, без яких наука втрачає сенс,

– написав науковець.

Він прокоментував свій вчинок. Подолян відзначив, що хочеться вірити, що такий край, до якого ми дійдемо і не перейдемо.

Іван Подолян спалив свій диплом у знак протесту: дивіться відео з фейсбуку науковця

Нагадаємо! Раніше викладач з УКУ Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук. За його словами, захист одіозного політика дискредитує науку в Україні.

Що відомо про захист Киви