Скандальний нардеп Ілля Кива заявив, що його амбіції не обмежуються отриманням наукового ступеня. У майбутньому він планує працювати викладачем.

Кива переконаний, що для цього у нього вже є достатньо навичок. А також освіти, життєвого досвіду та професійної діяльності.

Раніше Кива заявив, що був найкраще підготовленим кандидатом наук за останні 10 років

"Достатньо, аби вести викладацьку діяльність. І не тільки викладацьку. Я почну ще скоро проповідувати", – анонсував скандальний політик.

Й пояснив, що наразі це питання ще не на часі. Мовляв, поки що не завжди вистачає часу на законотворчу діяльність. "Але прийде час і Господь направить", – переконаний він.

"Етап життя, а не покупка трусів"

Кива не розуміє, чому виникають питання, для чого він захищав кандидатську дисертацію. Нардеп здивований, "що про це говорять, як про покупку нових трусів".

Натомість він описує здобуття наукового ступеня як оцінку отриманих знань, життєвого досвіду й професійної діяльності. А також можливість пройти ще один етап життя.

Це називається самореалізація, самовиховання і робота над собою. Це ж дуже складно,

– висловився Кива.

За його словами, водночас це й можливість бути прикладом для своїх дітей. "Я ж давно вже не хлопчик і далеко не молода людина", – пояснив нардеп.

Й також додав, що він – занадто дорослий та обтяжений життєвими обставинами чоловік.

Кива захистив дисертацію: що про це відомо

Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління. При цьому, він уникав відповіді на запитання від членів комісії, а їх це зовсім не бентежило.

Колишня міністерка освіти Ганна Новосад пояснила, що науковий ступінь Іллі Киви тепер має затвердити Атестаційна комісія МОН.

Зауважимо, що на захист дисертації журналістів пропускали лише за списками. При цьому, перевагу надавали представниками медведчуківських ЗМІ.

Тож Громадська рада вже звернулася до МОН щодо обмеження присутності журналістів. Там попросили відомство перевірити цю інформацію.

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