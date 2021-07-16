Ведь глава правоохранительного комитета имеет для этого достаточно опыта. Об этом сообщила заместитель руководителя фракции монобольшинства Евгения Кравчук в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

Читайте также Монастырский имеет серьезный авторитет в парламенте, – "слуга народа" Маслов

Кравчук: Монастырский – оптимальная кандидатура

Она опровергла слухи, что монастырского на должность главы МВД предложил сам Арсен Аваков. "Президенту его рекомендовал Давид Арахамия. И я понимаю, почему он это сделал", – подчеркнула нардеп.

По ее словам, Монастырский – оптимальная кандидатура с точки зрения прохождения голосования в Верховной Раде. Во время выборов он был номером 18 в списке "Слуги народа", активно работал с регионами в рамках предвыборной кампании.

К тому же депутат 2 года работает главой комитета по вопросам правоохранительной деятельности, где не только ведомство МВД, а еще и Офис генпрокурора.

Он уже достаточно опытный после этих 2 лет. И если бы мы, например, предлагали эту кандидатуру 2 года назад, не было бы уверенности, что хватит опыта и знаний. Сейчас мы понимаем, что Монастырский справится,

– пояснила Кравчук.

Она также рассказала, что знает Монастырского с начала избирательной кампании и считает его порядочным и профессиональным. И добавила, он действительно был помощником Антона Геращенко (заместитель экс-министра внутренних дел – 24 канал), когда тот был народным депутатом в прошлом созыве.

"Но я не вижу в этом ничего удивительного. Потому что люди, которые работают в одной сфере, так или иначе знакомы между собой, сотрудничают и это наоборот свидетельствует, что он в этой теме уже давно разбирается", – отметила депутат.

Интервью с Евгенией Кравчук: смотрите видео 24 канала

Монастырского назначили новым главой МВД: что известно

Арсен Аваков 13 июля заявил, что уходит с поста министра внутренних дел. Президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру "слуги народа" Дениса Монастырского на пост нового главы МВД.

Нардеп в течение 2 лет возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Отставку Авакова 15 июля поддержал 291 народный избранник. А уже 16 июля депутаты проголосовали за назначение Монастырского новым главой Министерства внутренних дел.

Интересно Теоретик в роли "жертвы": биография Дениса Монастырского