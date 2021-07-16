Адже голова правоохоронного комітету має для цього достатньо досвіду. Про це повідомила заступниця керівника фракції монобільшості Євгенія Кравчук в програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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Кравчук: Монастирський – оптимальна кандидатура

Вона спростувала чутки, що Монастирського на посаду очільника МВС запропонував сам Арсен Аваков. "Президенту його рекомендував Давид Арахамія. І я розумію, чому він це зробив", – підкреслила нардепка.

За її словами, Монастирський – оптимальна кандидатура з погляду проходження голосування у Верховній Раді. Під час виборів він був номером 18 у списку "Слуги народу", активно працював з регіонами у рамках передвиборчої кампанії.

До того ж депутат 2 роки працює головою комітету з питань правоохоронної діяльності, де не лише відомство МВС, а ще й Офіс генпрокурора.

Він уже доволі досвідчений після цих 2 років. І якби ми, наприклад, пропонували цю кандидатуру 2 роки тому, не було б впевненості, що вистачить досвіду й знань. Зараз ми розуміємо, що Монастирський впорається,

– пояснила Кравчук.

Вона також розповіла, що знає Монастирського з початку виборчої кампанії і вважає його порядний і професійним. І додала, він справді був помічником Антона Геращенка (заступник ексміністра внутрішніх справ – 24 канал), коли той був народним депутатом у минулому скликанні.

"Але я не бачу в цьому нічого дивного. Бо люди, які працюють в одній сфері, так чи інакше знайомі між собою, співпрацюють і це навпаки свідчить, що він у цій темі вже давно розбирається", – відзначила депутатка.

Інтерв'ю з Євгенією Кравчук: дивіться відео 24 каналу

Монастирського призначили новим очільником МВС: що відомо

Арсен Аваков 13 липня заявив, що йде з посади міністра внутрішніх справ. Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру "слуги народу" Дениса Монастирського на посаду нового глави МВС.

Нардеп протягом 2 років очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Відставку Авакова 15 липня підтримав 291 народний обранець. А вже 16 липня депутати проголосували за призначення Монастирського новим главою Міністерства внутрішніх справ.

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