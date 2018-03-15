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Монетизация льгот для проезда в транспорте: объяснение министра Розенко

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Монетизация льгот для проезда в общественном транспорте
Монетизация льгот для проезда в общественном транспорте

В среду, 14 марта, Кабинет министров Украины на своем заседании ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Министр социальной политики Павел Розенко разъяснил ситуацию относительно этой монетизации льгот на транспорте для всех категорий льготников.

1. Льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас) или наличной форме. Это норма закона.

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2. Решение о "монетизации льгот" будет принимать исключительно местный орган власти. Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет Министров предоставил право именно местным органам решать вопрос безналичной/монетизированной формы льгот.

3. Только тогда, когда местный совет примет решение о "монетизации", вступает в действие и "Порядок предоставления льгот в наличной форме ..." который был одобрен Правительством.

4. Никаких ограничений в "30 поездок в месяц" Правительство не утверждало. Это дезинформация. 14 марта Правительство утвердило минимальную социальную норму. Это гарантия. Ниже которой местный орган власти не вправе рассчитывать монетизированную выплату льготнику.

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5. Органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее минимальной социальной нормы. То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должен установить и соответствующие социальные нормативы.

Что такое монетизация льгот? Это замена натуральных льгот денежными компенсациями. То есть люди вместо бесплатных услуг получают деньги, которыми расплачиваются за полученные услуги.

Теги: Новости Украины Новости политики Павел Розенко
Источник: 24 Канал
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