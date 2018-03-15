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Монетизація пільг для проїзду у транспорті: пояснення міністра Розенка

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Монетизація пільг для проїзду у громадському транспорті
Монетизація пільг для проїзду у громадському транспорті

В середу, 14 березня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні ввів монетизацію пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

Міністр соціальної політики Павло Розенко роз’яснив ситуацію щодо цієї монетизації пільг на транспорті для всіх категорій пільговиків.

1. Пільги будуть надаватися або в безготівковій (як зараз) або готівковій формі. Це норма Закону.

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2. Рішення про "монетизацію пільг" буде приймати виключно місцевий орган влади. Зважаючи на те, що пільги на транспорт зараз фінансуються з місцевих бюджетів, Кабінет Міністрів надав право саме місцевим органам вирішувати питання безготівкова/монетизована форма пільг.

3. Лише тоді, коли місцева рада прийме рішення про "монетизацію", вступає в дію і "Порядок надання пільг у готівковій формі..." який був схвалений Урядом.

4. Ніяких обмежень у "30 поїздок в місяць" Уряд не затверджував. Це дезінформація. 14 березня Уряд затвердив мінімальну соціальну норму. Це гарантія. Нижче якої місцевий орган влади не має право розраховувати монетизовану виплату пільговику.

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5. Органам місцевого самоврядування надано право встановлюювати будь-яку кількість поїздок для пільговиків, але не меншу ніж мінімальна соціальна норма. Тобто, якщо міцева рада ухвалить рішення про монетизацію пільг, вона повинна встановити і відповідні соціальні нормативи.

Що таке монетизація пільг? Це заміна натуральних пільг грошовими компенсаціями. Тобто люди замість безкоштовних послуг отримують гроші, якими розплачуються за отримані послуги.

Теги: Новини України Новини політики Павло Розенко
Джерело: 24 Канал
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