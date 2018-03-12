Чому дострокові вибори парламенту неможливі: названо головну причину

Позачергові парламентські вибори навряд чи можуть бути організовані. Це невигідно керуючим владним елітам на даний момент через рейтинги.

Таку думку сайту "24" висловила голова громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

За словами експерта, дискусія про організацію дострокових парламентських виборів ведеться щорічно і стала вже традиційною для України. Також Айвазовська зазначила, що не має інформації про плани громадянського суспільства здійснювати тиск на владу з метою проведення дострокових виборів.

В будь-якому випадку, рішення про позачергові вибори парламенту приймає президент. Відповідно до Конституції, є чітко визначені для цього терміни. А це не пізніше, ніж за півроку до чергових президентських виборів. Тобто – вересень 2018 року,

– зауважила Ольга Айвазовська.

Нагадаємо, 3 березня правоохоронці силовими методами розігнали наметове містечко. У поліції заявили, що на місці наметового містечка вони виявили 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова". Раніше директор національної розвідки США Деніел Коутс попередив, що ситуація в Україні загрожує заворушеннями і достроковими виборами, і це може змінити прозахідну орієнтацію країни під впливом Росії і призвести до позачергових виборів.

Згідно останніх соцопитувань, проведених в грудні 2017 року Фондом "Демократичні ініціатив імені Кучеріва", найбільшу підтримку отримали б такі політичні сили: ВО "Батьківщина" (11%), "Блок Петра Порошенка" (9%), "За життя" (9%), "Громадянська позиція" (7%), "Самопоміч" (7%), "Опозиційний блок" (6%), Радикальна партія Олега Ляшка (6%).

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