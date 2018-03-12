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Почему досрочные выборы парламента невозможны: названа главная причина

876 Читати новину українською
У провластных сил низкие рейтинги?
У провластных сил низкие рейтинги? / 24 Канал

Внеочередные парламентские выборы вряд ли могут быть организованы. Это невыгодно руководящим властным элитам на данный момент из-за рейтингов.

Такое мнение сайту "24" высказала глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

По словам эксперта, дискуссия об организации досрочных парламентских выборов ведется ежегодно и стала уже традиционной для Украины. Также Айвазовская отметила, что не имеет информации о планах гражданского общества оказывать давление на власть с целью проведения досрочных выборов.

В любом случае, решение о внеочередных выборах парламента принимает президент. Согласно Конституции, есть четко определенные для этого сроки. А это не позже, чем за полгода до очередных президентских выборов. То есть – сентябрь 2018 года,
– отметила Ольга Айвазовская.

Напомним, 3 марта правоохранители силовыми методами разогнали палаточный городок. В полиции заявили, что на месте палаточного городка они обнаружили 9 гранат РГД-5, запалы, "коктейли Молотова". Ранее директор национальной разведки США Дэниэл Коутс предупредил, что ситуация в Украине грозит беспорядками и досрочными выборами, и это может изменить прозападную ориентацию страны под влиянием России и привести ко внеочередным выборам.

Согласно последним соцопросам, проведенным в декабре 2017 года Фондом "Демократических инициатив имени Кучерива", наибольшую поддержку получили бы следующие политические силы: ВО "Батькивщина" (11%), "Блок Петра Порошенко" (9%), "За жизнь" (9%), "Гражданская позиция" (7%), "Самопомич" (7%), "Оппозиционный блок" (6%), Радикальная партия Олега Ляшко (6%).

Читайте также: Дорогой ценой: как Порошенко собирается побеждать на выборах президента?

Теги: Новости политики Новости Украины протесты Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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