Монетизация субсидий – это еще одна технология подкупа избирателей Порошенко, – Юлия Тимошенко

Решение о монетизации субсидий – это еще одна технология массового подкупа избирателей действующей властью.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи с портовиками в г. Южный Одесской области, говорится на сайте партии.

По ее словам, цинизм этой технологии в том, что власть накануне выборов решила выдать субсидии на ЖКУ деньгами, а потом эти же деньги отберет у украинцев за счет повышения тарифов. А газ будет дорожать и в дальнейшем – с мая на 15%, а в конце года – еще на 25%.

Юлия Тимошенко убеждена, что за манипуляции с ценами на газ полностью отвечает Петр Порошенко. Ведь НКРЕКП, которая устанавливает тарифы, – это орган, сформированный именно президентом.

Все, что 5 лет происходило, – это решение президента. Он давал указания и вся страна получала результат,

– сказала лидер "Батькивщины".

Рост тарифов бьет не только по людям, но и разрушает отечественную экономику, убеждена Юлия Тимошенко. Ведь когда у людей не остается средств на покупку товаров и услуг, сокращается спрос и экономика деградирует, отметила она.

Председатель партии также отрицала, что неподъемные для граждан цены являются рыночными.

"У нас нет рынка природного газа, у нас абсолютная монополия. Цены на газ устанавливает не рынок, а президентская НКРЕКП, которую он создает своим указом", – подытожила Юлия Тимошенко.