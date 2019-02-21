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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Монетизация субсидий – это еще одна технология подкупа избирателей Порошенко, – Юлия Тимошенко

      8 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Решение о монетизации субсидий – это еще одна технология массового подкупа избирателей действующей властью.

      Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи с портовиками в г. Южный Одесской области, говорится на сайте партии.

      По ее словам, цинизм этой технологии в том, что власть накануне выборов решила выдать субсидии на ЖКУ деньгами, а потом эти же деньги отберет у украинцев за счет повышения тарифов. А газ будет дорожать и в дальнейшем – с мая на 15%, а в конце года – еще на 25%.

      Юлия Тимошенко убеждена, что за манипуляции с ценами на газ полностью отвечает Петр Порошенко. Ведь НКРЕКП, которая устанавливает тарифы, – это орган, сформированный именно президентом.

      Все, что 5 лет происходило, – это решение президента. Он давал указания и вся страна получала результат,
      – сказала лидер "Батькивщины".

      Рост тарифов бьет не только по людям, но и разрушает отечественную экономику, убеждена Юлия Тимошенко. Ведь когда у людей не остается средств на покупку товаров и услуг, сокращается спрос и экономика деградирует, отметила она.

      Председатель партии также отрицала, что неподъемные для граждан цены являются рыночными.

      "У нас нет рынка природного газа, у нас абсолютная монополия. Цены на газ устанавливает не рынок, а президентская НКРЕКП, которую он создает своим указом", – подытожила Юлия Тимошенко.

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      Теги: Новости политики Петр Порошенко ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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