Монетизація субсидій – це ще одна технологія підкупу виборців Порошенком, – Юлія Тимошенко

Рішення про монетизацію субсидій – це ще одна технологія масового підкупу виборців чинною владою.

Про це Юлія Тимошенко сказала під час зустрічі з портовиками в м. Южне на Одещині, йдеться на сайті партії.

За її словами, цинізм цієї технології в тому, що влада напередодні виборів вирішила видати субсидії на ЖКП грошима, а потім ці ж гроші відбере в українців за допомогою підвищення тарифів. А газ дорожчатиме і надалі – з травня на 15%, а наприкінці року – ще на 25%.

Юлія Тимошенко переконана, що за маніпуляції з цінами на газ повністю відповідає Петро Порошенко. Адже НКРЕКП, яка встановлює тарифи, – це орган, сформований саме президентом.

Усе, що 5 років відбувалось, – це рішення президента. Він давав вказівки і вся країна отримувала результат,

– сказала лідер "Батьківщини".

Зростання тарифів б’є не лише по людях, а й руйнує вітчизняну економіку, переконана Юлія Тимошенко. Адже коли в людей не залишається коштів на купівлю товарів та послуг, скорочується попит і економіка деградує, наголосила вона.

Голова партії також заперечила, що непідйомні для громадян ціни є ринковими.

"У нас немає ринку природного газу, у нас абсолютна монополія. Ціни на газ встановлює не ринок, а президентська НКРЕКП, яку він створює своїм указом", – підсумувала Юлія Тимошенко.