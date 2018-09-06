Монетизация субсидий: что это такое и как оформить документы

Монетизация субсидий в Украине – это выплата денег семьям, которые сэкономили зимой на отоплении газом или электроэнергией. То есть людям возвращают деньгами остатки неиспользованной субсидии.

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Каковы условия и сколько денег можно получить?

За сэкономленные энергоресурсы можно получить максимально 700 гривен компенсации. Так, монетизации подлежат сэкономленные 150 киловатт электроэнергии для отопления или 100 кубометров газа. Отметим, что даже если человек сэкономил больше 100 кубометров газа, то на руки все равно выдадут только 700 гривен.

Отметим, что повезет лишь жителям частных домов и квартир в новостройках, где установлены котлы на отопление. Тем, чьи дома подключены к центральному теплоснабжению, монетизация пока не светит.

Тратить компенсированные средства можно по собственному усмотрению. Хотя сначала монетизированные субсидии планировали выделять только на энергоэффективность и утепление домов.

Как оформить документы и когда выплатят деньги?

Для получения сэкономленной суммы субсидии необходимо было с 1 июля до 1 сентября подать заявление в местное управление социальной защиты населения, на основании которого будет осуществляться выплата. Также нужно указать в документах уже открытый самостоятельно на тот момент счет в любом банке. Получить средства можно и в почтовом отделении.

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Информацию о наличии экономии каждый получатель субсидии может проверить в своей платежке, или по телефону, позвонив поставщику газа или электроэнергии.

Отметим, что все, кто написал заявление для получения сэкономленной суммы субсидии до 1 сентября, получат свои деньги в начале отопительного периода. Обычно отопительный сезон в Украине стартует в середине октября.