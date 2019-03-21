Монетизация субсидий и индексация пенсий – ширма для нелегитимной победы Порошенко, – эксперт

Победа на президентских выборах действующего главы государства Петра Порошенко повлечет социальный конфликт в Украине, поскольку он не обеспечит изменений.

Об этом заявил политический эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких.

"Все проблемы, которые заставили людей выйти на Оранжевый Майдан, Революцию Достоинства, за время президентства Порошенко не устранены. Выборы являются отличной возможностью спустить пар и открыть путь к призрачному обновлению, подарить обществу надежду на перемены. Каким будет второй срок Порошенко, можно понять, проанализировав его первый срок. В случае его победы никаких изменений не произойдет – будет дальнейшая консервация. Отсутствие изменений – это путь к социальному конфликту", – сказал он.

По словам эксперта, сейчас несколько кандидатов в президенты воплощают запрос общества на изменения, но наиболее ярким является Владимир Зеленский.

В обществе есть запрос на изменения, которые сегодня наиболее ярко воплощает Зеленский. Порошенко не может обеспечить изменений – он наоборот выступает за стабильность. Зеленский остается лидером (рейтингов – ред.). Также возросло количество людей, которые считают, что Украина движется в неправильном направлении. Это опосредствованное свидетельство того, что критическая масса противоречий и недовольство нарастает,

– отметил Валентин Гладких

Кроме того, политический эксперт отметил, что сейчас действующий президент может существенно увеличить свою электоральную базу только с использованием административного ресурса и прямого и косвенного подкупа избирателей.

"Порошенко на этом этапе решает проблему, как попасть во второй тур. После скандала с "Укроборонпромом" рейтинг Порошенко не мог не испытать негативного воздействия. Что может положительно подействовать на рейтинг Порошенко? Игрища в монетизации субсидий и индексация пенсий – ширма, с помощью которой команда президента пытается объяснить, откуда взялись результаты, которые могут существенно отличаться от данных социологов", – подчеркнул он.