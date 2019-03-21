13:32
21 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Стендап от Ляшко и слезы Гройсмана. Новые мультики Гладковского
      Вєсті.UA
      19:44, 20 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Монетизация субсидий и индексация пенсий – ширма для нелегитимной победы Порошенко, – эксперт

      40 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / file.liga.net

      Победа на президентских выборах действующего главы государства Петра Порошенко повлечет социальный конфликт в Украине, поскольку он не обеспечит изменений.

      Об этом заявил политический эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких.

      "Все проблемы, которые заставили людей выйти на Оранжевый Майдан, Революцию Достоинства, за время президентства Порошенко не устранены. Выборы являются отличной возможностью спустить пар и открыть путь к призрачному обновлению, подарить обществу надежду на перемены. Каким будет второй срок Порошенко, можно понять, проанализировав его первый срок. В случае его победы никаких изменений не произойдет – будет дальнейшая консервация. Отсутствие изменений – это путь к социальному конфликту", – сказал он.

      По словам эксперта, сейчас несколько кандидатов в президенты воплощают запрос общества на изменения, но наиболее ярким является Владимир Зеленский.

      В обществе есть запрос на изменения, которые сегодня наиболее ярко воплощает Зеленский. Порошенко не может обеспечить изменений – он наоборот выступает за стабильность. Зеленский остается лидером (рейтингов – ред.). Также возросло количество людей, которые считают, что Украина движется в неправильном направлении. Это опосредствованное свидетельство того, что критическая масса противоречий и недовольство нарастает,
      – отметил Валентин Гладких

      Кроме того, политический эксперт отметил, что сейчас действующий президент может существенно увеличить свою электоральную базу только с использованием административного ресурса и прямого и косвенного подкупа избирателей.

      "Порошенко на этом этапе решает проблему, как попасть во второй тур. После скандала с "Укроборонпромом" рейтинг Порошенко не мог не испытать негативного воздействия. Что может положительно подействовать на рейтинг Порошенко? Игрища в монетизации субсидий и индексация пенсий – ширма, с помощью которой команда президента пытается объяснить, откуда взялись результаты, которые могут существенно отличаться от данных социологов", – подчеркнул он.

      blog_ava
      Синдром Дауна – не приговор: успешные модели, преподаватели, актеры
      сегодня
      1436
      Теги: Новости политики Петр Порошенко Укроборонпром
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
      сегодня , 13:01 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
      Оксана Вербіцька 28
      10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
      сегодня , 12:30 10 украинских поэзий о любви, от которых перехватывает дух
      52
      Росіяни масово тікають з Криму: сподівались та не отримали
      сегодня , 12:00 Росіяни масово тікають з Криму: сподівались та не отримали
      Олексій Чибісов 1768
      Синдром Дауна – не приговор: успешные модели, преподаватели, актеры
      сегодня , 11:26 Синдром Дауна – не приговор: успешные модели, преподаватели, актеры
      Настя Сукач 1436
      Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
      сегодня , 10:30 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
      Уляна Корицька 1386
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук