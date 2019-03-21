Монетизація субсидій та індексація пенсій – ширма для нелегітимної перемоги Порошенка, – експерт

Перемога на президентських виборах чинного глави держави Петра Порошенка спричинить соціальний конфлікт в Україні, оскільки він не забезпечить змін.

Про це заявив політичний експерт аналітичного порталу "Слово і Діло" Валентин Гладких.

"Усі проблеми, які змусили людей вийти на Помаранчевий Майдан, Революцію Гідності, за час президентства Порошенка не усунуті. Вибори є чудовою можливістю спустити пару й відкрити шлях до примарного оновлення, подарувати суспільству надію на зміни. Яким буде другий термін Порошенка, можна зрозуміти, проаналізувавши його перший термін. У разі його перемоги жодних змін не відбудеться – буде подальша консервація. Відсутність змін – це шлях до соціального конфлікту", – сказав він.

За словами експерта, наразі кілька кандидатів у президенти втілюють запит суспільства на зміни, але найбільш яскравим є Володимир Зеленський.

У суспільстві є запит на зміни, який на сьогодні найбільш яскраво втілює Зеленський. Порошенко не може забезпечити змін – він навпаки виступає за стабільність. Зеленський лишається лідером (рейтингів. – Ред.). Також зросла кількість людей, які вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку. Це опосередковане свідчення того, що критична маса суперечностей і невдоволення наростає,

– зазначив Валентин Гладких

Крім того, політичний експерт наголосив, що наразі чинний президент може суттєво збільшити свою електоральну базу лише з використанням адміністративного ресурсу та прямого й опосередкованого підкупу виборців.

"Порошенко на цьому етапі вирішує проблему, як потрапити в другий тур. Після скандалу з "Укроборонпромом" рейтинг Порошенка не міг не зазнати негативного впливу. Що може позитивно подіяти на рейтинг Порошенка? Ігрища в монетизацію субсидій та індексація пенсій – ширма, за допомогою якої команда президента намагатиметься пояснити, звідки взялися результати, які можуть суттєво відрізнятися від даних соціологів", – наголосив він.