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      Монетизація субсидій та індексація пенсій – ширма для нелегітимної перемоги Порошенка, – експерт

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / file.liga.net

      Перемога на президентських виборах чинного глави держави Петра Порошенка спричинить соціальний конфлікт в Україні, оскільки він не забезпечить змін.

      Про це заявив політичний експерт аналітичного порталу "Слово і Діло" Валентин Гладких.

      "Усі проблеми, які змусили людей вийти на Помаранчевий Майдан, Революцію Гідності, за час президентства Порошенка не усунуті. Вибори є чудовою можливістю спустити пару й відкрити шлях до примарного оновлення, подарувати суспільству надію на зміни. Яким буде другий термін Порошенка, можна зрозуміти, проаналізувавши його перший термін. У разі його перемоги жодних змін не відбудеться – буде подальша консервація. Відсутність змін – це шлях до соціального конфлікту", – сказав він.

      За словами експерта, наразі кілька кандидатів у президенти втілюють запит суспільства на зміни, але найбільш яскравим є Володимир Зеленський.

      У суспільстві є запит на зміни, який на сьогодні найбільш яскраво втілює Зеленський. Порошенко не може забезпечити змін – він навпаки виступає за стабільність. Зеленський лишається лідером (рейтингів. – Ред.). Також зросла кількість людей, які вважають, що Україна рухається у неправильному напрямку. Це опосередковане свідчення того, що критична маса суперечностей і невдоволення наростає,
      – зазначив Валентин Гладких

      Крім того, політичний експерт наголосив, що наразі чинний президент може суттєво збільшити свою електоральну базу лише з використанням адміністративного ресурсу та прямого й опосередкованого підкупу виборців.

      "Порошенко на цьому етапі вирішує проблему, як потрапити в другий тур. Після скандалу з "Укроборонпромом" рейтинг Порошенка не міг не зазнати негативного впливу. Що може позитивно подіяти на рейтинг Порошенка? Ігрища в монетизацію субсидій та індексація пенсій – ширма, за допомогою якої команда президента намагатиметься пояснити, звідки взялися результати, які можуть суттєво відрізнятися від даних соціологів", – наголосив він.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Укроборонпром
      Джерело: 24 Канал
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