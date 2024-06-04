Видео "монгольского инцидента" распространили пользователи в соцсети X, передает 24 Канал.
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Лукашенко прилетел в Монголию
Самопровозглашенный президент Беларуси прибыл в Монголию с официальным четырехдневным визитом в субботу, 1 июня. На фоне этого в столице страны начали происходить странные вещи.
В самом центре Улан-Батора мужчина с сине-желтым флагом решил пробежать через центральную площадь перед визитом Лукашенко. Его ожидаемо начал догонять мужчина в полицейской форме.
Впоследствии выяснилось, что на видео попал местный активист, который уже неоднократно устраивал акции в поддержку Украины.
Иронично, что все действо происходило на фоне огромного флага Беларуси, который вывесили к приезду Лукашенко. Задержали ли монгольские силовики активиста пока неизвестно, однако флаг им все же удалось отобрать.
Визит президента Беларуси: что известно
- В рамках визита Александр Лукашенко планирует расширить торгово-экономическое сотрудничество со страной, и якобы спасти российско-монгольские отношения.
- Во время встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом белорусский диктатор также затронул тему мирных переговоров между Украиной и Россией. Лукашенко заявил, что якобы "россияне не хотят этой войны".
- Интересно, что экс-президент Монголии Цахиагийн Элбегдорж призвал арестовать Лукашенко из-за его причастности к войне в Украине.