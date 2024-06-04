Видео "монгольского инцидента" распространили пользователи в соцсети X, передает 24 Канал.

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Лукашенко прилетел в Монголию

Самопровозглашенный президент Беларуси прибыл в Монголию с официальным четырехдневным визитом в субботу, 1 июня. На фоне этого в столице страны начали происходить странные вещи.

В самом центре Улан-Батора мужчина с сине-желтым флагом решил пробежать через центральную площадь перед визитом Лукашенко. Его ожидаемо начал догонять мужчина в полицейской форме.

Впоследствии выяснилось, что на видео попал местный активист, который уже неоднократно устраивал акции в поддержку Украины.

Иронично, что все действо происходило на фоне огромного флага Беларуси, который вывесили к приезду Лукашенко. Задержали ли монгольские силовики активиста пока неизвестно, однако флаг им все же удалось отобрать.

Визит президента Беларуси: что известно