Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, отметив, что Александр Лукашенко – хитрый старый и советский председатель совхоза, который сам себе на уме. И он совсем не собирается гореть в ядерном пепле.
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Способен принимать убийственные решения
По мнению Сергея Жирнова, Владимир Путин производит впечатление сумасшедшего, который произносит самоубийственные лозунги. Но при этом он имеет детей и внуков.
Остается надежда, что все эти люди, которые грабили Россию в течение 30 лет еще во времена Ельцина, награбили миллиарды не для того, чтобы они сгорели в ядерном пепле,
– отметил экс-сотрудник КГБ.
По его мнению, Путин уже неоднократно доказывал то, что часто принимал непопулярные решения, абсолютно контрпродуктивные для него самого.
Например, он неоднократно говорил о противостоянии Западу и якобы желании противостоять расширению НАТО на Восток. Но именно в результате путинской агрессии против Украины НАТО расширился на Восток, и не просто так, а на две значительные и крупные страны – Финляндию и Швецию.
Все военные накануне войны в Украине говорили Путину, что российская армия не готова. Однако он начал это самоубийственное и для себя, и для России, и для режима решение. Поэтому мы видим, что он способен принимать убийственные решения,
– подчеркнул Сергей Жирнов.
Он добавил, что это отмечали еще в КГБ СССР, когда Путин в течение одного года учился в Краснознаменном институте в Москве.
После окончания института его должны были брать в четвертый географический отдел первого главного управления внешней разведки КГБ. Однако не взяли и написали в характеристику, что "этот человек способен принять под влиянием эмоций нерациональные и опасные решения для себя и для службы".
А теперь такой человек стоит во главе огромной страны с "ядерной кнопкой",
– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.
Ядерное оружие России уже не пугает Запад
- Ядерное оружие, пожалуй, единственный и основной инструмент, которым российский диктатор и его подхалимы способны запугивать Запад и ограничивать его реакцию и выделение помощи Украине. Однако за годы войны страх у украинских союзников постепенно начинает исчезать: так, США предоставили Украине американские ракеты ATACMS дальностью 300 километров и не было публичного запрета использования западного оружия по территории России.
- Франция, со своей стороны, не удержалась и на очередные угрозы Путина ответила: "Неуместно угрожать, когда у Франции есть ядерное оружие". Это шокировало всю российскую пропаганду, в результате чего Z-патриоты начали шуметь, что Париж якобы объявил России войну.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул в интервью, что США уничтожат все позиции российских военных в Украине, если Кремль решит применить ядерное оружие. Китай и Индия также предостерегли Кремль от применения ядерного оружия.