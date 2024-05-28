Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, наголосивши, що Алєксандр Лукашенко – хитрий старий та радянський голова радгоспу, який сам собі на думці. І він зовсім не збирається горіти в ядерному попелі.
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Здатний ухвалювати вбивчі рішення
На думку Сергія Жирнова, Владімір Путін справляє враження божевільного, який вимовляє самогубні гасла. Але при цьому він має дітей та онуків.
Залишається надія, що всі ці люди, які грабували Росію протягом 30 років ще за часів Єльцина, награбували мільярди не для того, щоб вони згоріли в ядерному попелі,
– зауважив ексспівробітник КДБ.
На його думку, Путін уже неодноразово доводив те, що часто приймав непопулярні рішення, абсолютно контрпродуктивні для нього самого.
Наприклад, він неодноразово казав про протистояння Заходу та нібито бажання протистояти розширенню НАТО на Схід. Але саме внаслідок путінської агресії проти України НАТО розширився на Схід, і не просто так, а на дві значні та великі країни – Фінляндію та Швецію.
Всі військові напередодні війни в Україні казали Путіну, що російська армія не готова. Проте він почав це самогубне і для себе, і для Росії, і для режиму рішення. Тому ми бачимо, що він здатний ухвалювати вбивчі рішення,
– підкреслив Сергій Жирнов.
Він додав, що це відзначали ще у КДБ СРСР, коли Путін протягом одного року навчався в Червонопрапорному інституті в Москві.
Після закінчення інституту його мали брати до четвертого географічного відділу першого головного управління зовнішньої розвідки КДБ. Проте не взяли і написали в характеристику, що "ця людина здатна прийняти під впливом емоцій нераціональні та небезпечні рішення для себе та для служби".
А тепер така людина стоїть на чолі величезної країни із "ядерною кнопкою",
– наголосив ексспівробітник КДБ.
Ядерна зброя Росії вже не лякає Захід
- Ядерна зброя, мабуть, єдиний та основний інструмент, яким російський диктатор та його підлабузники здатні залякувати Захід та обмежувати його реакцію та виділення допомоги Україні. Проте за роки війни страх в українських союзників поступово починає зникати: так, США надали Україні американські ракети ATACMS дальністю 300 кілометрів та не було публічної заборони використання західної зброї по території Росії.
- Франція, зі свого боку, не втрималася та на чергові погрози Путіна відповіла: "Недоречно погрожувати, коли у Франції є ядерна зброя". Це шокувало всю російську пропаганду, внаслідок чого Z-патріоти почали галасувати, що Париж начебто оголосив Росії війну.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підкреслив в інтерв'ю, що США знищать усі позиції російських військових в Україні, якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю. Китай та Індія також застерегли Кремль від застосування ядерної зброї.