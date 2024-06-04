Відео "монгольського інциденту" поширили користувачі в соцмережі X, передає 24 Канал.

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Лукашенко прилетів до Монголії

Самопроголошений президент Білорусі прибув до Монголії з офіційним чотириденним візитом у суботу, 1 червня. На тлі цього у столиці країни почали відбуватися дивні речі.

У самому центрі Улан-Батора чоловік з синьо-жовтим прапором вирішив пробігти через центральну площу перед візитом Лукашенка. Його очікувано почав наздоганяти чоловік у поліцейській формі.

Згодом з'ясувалося, що на відео потрапив місцевий активіст, який уже неодноразово влаштовував акції на підтримку України.

Іронічно, що все дійство відбувалося на фоні величезного прапора Білорусі, який вивісили до приїзду Лукашенка. Чи затримали монгольські силовики активіста наразі невідомо, проте прапор їм все ж вдалося відібрати.

Візит президента Білорусі: що відомо