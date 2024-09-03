Представитель внешнеполитической службы ЕС Петера Стано заявил, что Европейский Союз принял во внимание приезд Владимира Путина в Улан-Батор. Ведь это произошло несмотря на то, что страна является стороной Римского статута Международного уголовного суда и должна была бы арестовать российского диктатора по ордеру прокурора МУС.

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Что говорят в ЕС о визите Путина в Монголию

ЕС выражает сожаление по поводу того, что Монголия, государство-стороны Римского статута Международного уголовного суда, не выполнила свои обязательства по нему относительно ордера на арест. ЕС выражает наибольшую поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления в связи с захватнической войной России против Украины,

– заявил Петер Стано.

Он добавил, что Евросоюз:

поддерживает расследования, которые прокурор Международного уголовного суда ведет по событиям российско-украинской войны,

призывает все страны-стороны Римского статута к полному сотрудничеству в этом вопросе.

Заметьте Монголия проигнорировала обязанность арестовать Путина: в МИД резко отреагировали

Кстати, в Европарламенте предупредили Монголию о последствиях. В частности, члены Европейского парламента призывают высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Улан-Батора.