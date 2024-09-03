Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано заявив, що Європейський Союз взяв до уваги приїзд Владіміра Путіна до Улан-Батора. Адже це трапилось попри те, що країна є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду та мала б заарештувати російського диктатора за ордером прокурора МКС.

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Що кажуть в ЄС про візит Путіна до Монголії

ЄС висловлює жаль з приводу того, що Монголія, держава-сторона Римського статуту Міжнародного кримінального суду, не виконала свої зобов'язання за ним щодо виконання ордера на арешт. ЄС висловлює найбільшу підтримку зусиллям із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв'язку з загарбницькою війною Росії проти України,

– заявив Петер Стано.

Він додав, що Євросоюз:

підтримує розслідування, які прокурор Міжнародного кримінального суду веде щодо подій російсько-української війни,

закликає усі країни-сторони Римського статуту до повної співпраці у цьому питанні.

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До речі, у Європарламенті попередили Монголію про наслідки. Зокрема, члени Європейського парламенту закликають високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Улан-Батора.