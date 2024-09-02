Монголия проигнорировала обязанность арестовать Путина: в МИД резко отреагировали

Монголия не арестовала российского диктатора Путина на основании ордера МУС. В украинском МИД заявили об ударе по системе международного уголовного права.

В зарубежном ведомстве добавили, что будут работать над последствиями для Улан-Батора. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

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В МИД отреагировали на игнорирование Монголией обязанности арестовать Путина

Невыполнение правительством Монголии обязательного ордера МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права,

– отметил представитель МИД.

По его словам, Монголия позволила "обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления".

Также Тихий добавил, что они будут работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора.