Ка*апское го*но не обслуживаем, – Monobank к сторонникам "русского мира"

Украинские компании, в частности Monobank, отказываются от русского языка в своем интерфейсе. Основатель банка ответил пользователю, который заявил о том, что все политизируется.

С начала полномасштабного наступления трудно быть аполитичным и не интересоваться тем, что происходит в Украине. Несмотря на постоянные обстрелы городов, атаки на критическую инфраструктуру, все равно появляются "персонажи", которые заявляют о том, что "слишком много политики".

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Куда отправила украинская компания р*снявого клиента

Один из основателей Monobank Олег Гороховский ответил клиенту, которому не понравилась проукраинская политика компании. Пользователь написал, что он не сторонник политизации, поэтому будет пользоваться другим сервисом. Он считает, что война – это политика, а "такая" позиция неуместна для финансистов.

В ответ на это Гороховский опубликовал картинку, на которой четко указано, с кем сотрудничает компания и какие карты она обслуживать не будет.

Вот еще немного "политики" – обнаружили, что иногда клиенты пытаются пополнить свои карты в моно с карт российских банков или карт платежной системы "мир" – специально для таких случаев мы приготовили такую страницу с отказом. Не слишком ли много политики сейчас,

– написал предприниматель.

Вот это выскакивает на экране у всех россиян, которые пытаются перевести деньги через карту "мир":



Monobank не обслуживает россиян / Фото Олега Гороховского

Ка*апское го*но не обслуживаем,

– говорится в сообщении.

Как Monobank поддерживает Украину

После подрыва Крымского моста компания опубликовала фото платежных карт, на которых горит Керченская переправа. Это приятное глазу оформление может установить себе каждый пользователь банка.

Кроме того, Дмитрий Дубилет запустил украинский аналог российской экосистемы для украинского бизнеса. Она называется Navkolo и имеет два модуля – бухгалтерия и автоматизация торговли. Основатель отмечает, что впоследствии в экосистеме появятся и другие сервисы для различных функций и сегментов.

Также с апреля в банке можно покупать военные облигации. Это система, по которой вы "одалживаете" деньги государству на обеспечение армии и через некоторое время вам их должны вернуть. По словам Гороховского, купить облигацию максимально легко в приложении.

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