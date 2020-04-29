Монополист Ринат Ахметов. Зеленский подыгрывает олигархам – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 28 апреля – атомные электростанции – все принадлежат государству. А вот на рынке тепловой генерации и так называемых "зеленых" производителей абсолютным монополистом является Ринат Ахметов. Владимир Зеленский, которого все связывали с Коломойским, на самом деле подыгрывает Ахметову.
Також у випуску на 24 каналі:
Останнє засідання Нацради з реформ відбулося ще за часів Петра Порошенка. Володимир Зеленський не потребує публічного обговорення реформ.
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