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      Монополист Ринат Ахметов. Зеленский подыгрывает олигархам – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 28 апреля – атомные электростанции – все принадлежат государству. А вот на рынке тепловой генерации и так называемых "зеленых" производителей абсолютным монополистом является Ринат Ахметов. Владимир Зеленский, которого все связывали с Коломойским, на самом деле подыгрывает Ахметову.

      Також у випуску на 24 каналі:

      Останнє засідання Нацради з реформ відбулося ще за часів Петра Порошенка. Володимир Зеленський не потребує публічного обговорення реформ.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Ринат Ахметов Владимир Зеленский Гуд найт Юкрейн
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