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      Монополіст Рінат Ахметов. Зеленський підігрує олігархам – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 28 квітня – атомні електростанції - усі належать державі. А ось на ринку теплової генерації і так званих “зелених” виробників абсолютним монополістом є Ринат Ахметов. Володимир Зеленський, якого усі повязували з Коломойським, насправді підігрує Ахметову.

      Також у випуску на 24 каналі:

      Останнє засідання Нацради з реформ відбулося ще за часів Петра Порошенка. Володимир Зеленський не потребує публічного обговорення реформ.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Володимир Зеленський Рінат Ахметов Гуд найт Юкрейн
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