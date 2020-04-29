Монополіст Рінат Ахметов. Зеленський підігрує олігархам – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 28 квітня – атомні електростанції - усі належать державі. А ось на ринку теплової генерації і так званих “зелених” виробників абсолютним монополістом є Ринат Ахметов. Володимир Зеленський, якого усі повязували з Коломойським, насправді підігрує Ахметову.
Також у випуску на 24 каналі:
Останнє засідання Нацради з реформ відбулося ще за часів Петра Порошенка. Володимир Зеленський не потребує публічного обговорення реформ.
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