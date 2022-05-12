В настоящее время ОВА будет готовить пакет необходимых документов. Они необходимы, чтобы снять монумент на границе с учета памятника истории местного значения.

Вниманию Оккупанты ночью уготовили по школам на Черниговщине: есть погибшие и раненые

По поручению начальника ОВА Вячеслава Чауса начата процедура по ликвидации монумента "Три сестры" в Сеньковке,

– говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято единогласно. Это произошло на заседании Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при Департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОВА.

Пресс-служба Черниговской ОВА отметила, что судьбу сооружения, установленного в честь так называемой "дружбы народов", вынесли на обсуждение по поручению Чауса. Ранее "Три сестры" считали историческим памятником. Монументу присвоен охранный номер 574-Чр.

Ликвидация "Трех сестер" будет происходить с соблюдением всех процедур, предусматриваемых украинским законодательством. Поэтому подготовленные документы будут направлены Министерству культуры и информационной политики Украины.

Монумент был установлен еще в 1975 году.

Оккупанты разрушили легендарную школу на Черниговщине

Российские захватчики в ночь на 12 мая обстреляли Черниговщину. Владимир Шкарпитко – первый заместитель руководителя Новгород-Северского РВА – сообщил, что вражеские ракеты попали в местные школы. В частности, разрушили легендарное учебное заведение, где учился Пантелеймон Кулиш и другие деятели.

Лицей-гимназия имени Константина Ушинского сыграла немаловажную роль в истории Украины. За свою двухсотлетнюю историю заведение пережило многие войны. Однако теперь российские захватчики уничтожили его.

"Этому учебному заведению нанесен непоправимый ущерб. Уже нет знаменитого здания, где учились Пантелеймон Кулиш, Николай Кибальчич, Константин Ушинский и другие деятели" – рассказал Шкарпитко.

В то же время он подчеркнул, что Украина обязательно отстроит утраченное.

Заметьте! Чаус рассказал, что по Новгород-Северску гатили с помощью авиации. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. На месте трагедии работали медики и правоохранители. Местных жителей призвали во время воздушной тревоги немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

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