"Мор" генералов в Украине – ощутимая пощечина для России

Как известно, вчера появилась информация о ликвидации под Харьковом генерал-майора Виталия Герасимова.

Оккупанты идут на рекорд

Новость, конечно, хорошая для нас и довольно таки унизительная для российских оккупантов. Как-никак, а потеря целого генерала – это очень хлесткая пощечина.

Советуем Крах путинизма неизбежен, для очеловечивания России нужно несколько поколений

Но, интересно другое. Менее чем за две недели российская армия потеряла двух генералов. Разумеется, лет сто назад это было бы вполне вероятным, но в современном мире, в условиях современной войны, такой командный состав как генералы в принципе должны быть в абсолютной безопасности.

Смертельные "сюрпризы" от непокоренных

Два трупа менее чем за две недели. О чем это говорит? Видимо о том, что российская армия катастрофически недооценила потенциал Украины, что запускала в нашу страну не просто парадную технику и грузовики с парадной формой, но и генералов в непосредственную зону боевых действий.

Интересно Энергодар и "грязная бомба" Путина-Кадырова

Но, что самое главное, даже когда стало ясно, что блицкриг не удался и вы увязли по самую шею, вы не стали даже выводить, насильно, самых ценных кадров. И вот, что же это, демонстративное наплевательство к жизням даже генералитета, или все-таки несменная тупость командования? Слабоумие и "отвага". Прекрасно! Далі буде!

Стоит посмотреть – в МВД призвали не поддаваться паническим настроениям: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!