Вероятно, это стало следствием утечки нефти из затопленных танкеров, но не только из-за этого. Подробнее о ситуации 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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Как Россия допустила экоцид в Азовском море

Недавно в Мариуполе произошел массовый мор рыбы, и не бычков. Подобная рыба, вероятно, тюлька, никогда не выбрасывалась на побережье. Это беспрецедентный случай в истории.

Событие вызвало огромный резонанс в оккупированной Донецкой области и даже на России,

– подчеркнул Андрющенко.

За одну ночь оккупационная власть забрала всю рыбу и выпустила "блогеров", которые уверяли, что все в порядке, и что это якобы "архивные кадры". Однако мариупольцы и бердянцы точно знают, что это правда.

Как отметил Петр Андрющенко, бычки могут выбрасываться на берег из-за недостатка кислорода или из-за соленой воды. Однако когда на берегах появляются дельфины (как было осенью 2024 года) или тюлька, это означает, что с морем происходит что-то серьезное.

Мор рыбы в Мариуполе и утечка нефти в Анапе / Фото Петра Андрющенко

Одновременно в Анапе был зафиксирован новый выброс нефти. Россияне снова нанимали людей для сбора мазута и нефтепродуктов после затопления нефтяных танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Это часть одной цепи, и мы даже не дождались лета. Когда температура поднимется, нас могут ожидать еще более страшные последствия,

– предупредил руководитель Центра изучения оккупации.

Что важно, такого количества водорослей также быть не должно. Обычно в конце марта – начале мая чистая вода, поскольку после зимы море обновляется.

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Все это свидетельствует о необратимых изменениях в Азовском море, которое уже не является пресным, как было до оккупации. Россия просто добивает его, в частности через металлургический комбинат "Азовсталь", который его отравляет, ведь враг не проводит рекуперацию.

Территории, где происходили бомбардировки, еще хуже, чем нефтяные утечки,

– отметил Петр Андрющенко.

Когда Украина вернется к Азовскому морю, ситуацию не удастся быстро исправить. Нужны будут международные программы, включая меры на территории России. Это будет иметь последствия и для Черного моря, а затем – для Средиземного, поскольку это единая водная система.