Ймовірно, це стало наслідком витоку нафти із затоплених танкерів, але не лише через це. Детальніше про ситуацію 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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Як Росія допустила екоцид в Азовському морі

Нещодавно в Маріуполі стався масовий мор риби, і не бичків. Подібна риба, ймовірно, тюлька, ніколи не викидалася на узбережжя. Це безпрецедентний випадок в історії.

Подія викликала величезний резонанс в окупованій Донеччині та навіть на Росії,

– підкреслив Андрющенко.

За одну ніч окупаційна влада забрала всю рибу та випустила "блогерів", які запевняли, що все в порядку, і що це нібито "архівні кадри". Проте маріупольці та бердянці точно знають, що це правда.

Як зазначив Петро Андрющенко, бички можуть викидатися на берег через нестачу кисню або через солону воду. Однак коли на берегах з'являються дельфіни (як було восени 2024 року) або тюлька, це означає, що з морем відбувається щось серйозне.

Мор риби в Маріуполі та витік нафти в Анапі / Фото Петра Андрющенка

Одночасно в Анапі було зафіксовано новий викид нафти. Росіяни знову наймали людей для збору мазуту та нафтопродуктів після затоплення нафтових танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239".

Це частина одного ланцюга, і ми навіть не дочекалися літа. Коли температура підніметься, нас можуть очікувати ще більш страшні наслідки,

– попередив керівник Центру вивчення окупації.

Що важливо, такої кількості водоростей також бути не повинно. Зазвичай в кінці березня – на початку травня найчистіша вода, оскільки після зими море оновлюється.

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Все це свідчить про незворотні зміни в Азовському морі, яке вже не є прісним, як було до окупації. Росія просто добиває його, зокрема через металургійний комбінат "Азовсталь", який його отруює, адже ворог не проводить рекуперацію.

Території, де відбувалися бомбардування, ще гірші, ніж нафтові витоки,

– наголосив Петро Андрющенко.

Коли Україна повернеться до Азовського моря, ситуацію не вдасться швидко виправити. Потрібні будуть міжнародні програми, включаючи заходи на території Росії. Це матиме наслідки й для Чорного моря, а потім – для Середземного, оскільки це єдина водна система.