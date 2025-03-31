Як мінімум, відомо про 5 загиблих росіян. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Дениса Казанського та російські телеграм-канали.

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Мікроавтобус їхав до окупованого Криму

Смертельна ДТП сталася у понеділок, 31 березня, на трасі Маріуполь – Безіменне.

Обережно, 18+! Смертельна ДТП під Маріуполем: дивіться відео

Мікроавтобус направлявся із Краснодарського краю в окупований Крим.

Наразі відомо про 5 жертв, ще 6 осіб постраждали. На опублікованих відео видно, як трупи лежать просто на дорозі. Травмованих же забрали до лікарень.

Обережно, нецензурна лексика! ДТП із загиблими під Маріуполем: дивіться відео 18+

Попередньо всі ці люди були пасажирами мікроавтобуса.

На місці аварії утворився затор.

ДТП під Маріуполем за участі росіян: дивіться відео