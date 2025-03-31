Как минимум, известно о 5 погибших россиянах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дениса Казанского и российские телеграмм-каналы.

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Микроавтобус ехал в оккупированный Крым

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 31 марта, на трассе Мариуполь – Безымянное.

Осторожно, 18+! Смертельное ДТП под Мариуполем: смотрите видео

Микроавтобус направлялся из Краснодарского края в оккупированный Крым.

Известно о 5 жертвах, еще 6 человек пострадали. На опубликованных видео видно, как трупы лежат прямо на дороге. Травмированных же забрали в больницы.

Осторожно, нецензурная лексика! ДТП с погибшими под Мариуполем: смотрите видео 18+

Предварительно все эти люди были пассажирами микроавтобуса.

На месте аварии образовалась пробка.

ДТП под Мариуполем с участием россиян: смотрите видео