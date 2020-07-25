На днях Верховная Рада приняла закон, которым продлила действие моратория на принудительное отчуждение жилья, заложенного в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщиков и не только по валютным кредитам.

Насколько продлили действие моратория и кого он коснется, – в материале 24 канала.

Законодательные перипетии

В Украине еще в 2014 году был введен мораторий на взыскание имущества украинцев, которое придавалось в виде залога при оформлении кредита в иностранной валюте. Тогда мораторий на законодательном уровне ввели для того, чтобы помочь заемщикам, взявшим заем в иностранной валюте до существенного обесценивания гривны, чтобы их не могли принудительно лишать единственного жилья. Касается этот закон и имущественных поручителей. Все это было закреплено в законе "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте". Действовал мораторий до 21 октября 2020 года.

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Впоследствии парламент принял Кодекс по процедурам банкротства (октябрь 2018 года), однако он не решил вопрос об особенностях погашения задолженностей таких заемщиков.

Ради поддержки украинцев, которые имеют непогашенные кредитные валютные договоры, депутаты и приняли закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте" (№3640), которым предложили минимизировать негативные последствия инфляции гривны и уберечь наших сограждан от затруднительной финансовой ситуации.



Депутаты позаботились о тех, кто купил жилье под залог / Фото 24 канала

Этим законом продлен мораторий на принудительное отчуждение (переход права собственности от одного человека к другому) на единственное жилье заемщиков, имущественных поручителей, поручителей. Речь идет об имуществе, которое было заложенное в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщиков по валютным кредитам до вступления в силу законом, который регулирует вопросы особенностей проведения реструктуризации по кредитам в иностранной валюте, предоставленным кредитными учреждениями – людям.

Вместе с тем, в законе заемщики найдут ответы на вопросы относительно особенностей погашения основной суммы задолженности в иностранной валюте, порядок погашения курсовой разницы, возникающей в бухгалтерском и налоговом учете кредиторов и заемщиков. Также в законе говорится о порядке списания пени и штрафов, начисляемых на основную сумму задолженности по таким кредитам.

Закон 3640 вступает в силу со дня его опубликования и утрачивает силу с 1 января 2022 года.

Изменения для заемщиков и банков

Также этим законом депутаты внесли изменения в ряд других законов. В частности, в закон "О моратории и взыскании имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте".

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Внесли изменения депутаты и в закон "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного как обеспечение кредитов в иностранной валюте" до принятия отдельного закона, который бы решил не только моменты реструктуризации задолженности тех, кто брал валютные кредиты, но и особенности и порядок взыскания ипотечного имущества.

Экономический эксперт Виктор Скаршевский считает, что когда речь идет о моратории на взыскание имущества, то тут скорее нужен индивидуальный подход

Это положительное решение для семей, которые не могут погасить кредит, ведь они и дальше могут жить в них и не волноваться. Но, если банки не смогут взыскать залоговое имущество, то и не будет низких ставок по кредитам из-за довольно высоких рисков невозврата денег,

– говорит Виктор Скаршевский.

По мнению эксперта, когда речь идет о непогашенных кредитах, нужно отдельно разбираться в каждом конкретном случае: почему не платят, какие были риски, когда кредит взяли в 2005 или 2010 году. Ведь было несколько существенных девальваций гривны. Это решение касается примерно 40 тысяч семей.

Если говорить простым языком – для банков этот закон плох, для людей хорош.



Депутаты запретили банкам забирать жилье, которое является залогом / Фото 24 канала

Зато адвокат Андрей Мазалов вспоминает, что с первых дней принятия закона о введении моратория, еще в 2014 году банкиры придумывали способы обойти этот механизм защиты прав слабой стороны. В частности, финучреждениями было сформулировано мнение, что при наличии в договоре ипотеки так называемой ипотечной оговорки считается, что ипотекодатель согласился на отчуждение переданного в ипотеку имущества наперед в обход моратория. Даже если договоры заключались в 2007-2009 годах, когда никакой речи о моратории еще не было. Речь идет об оговорке, согласно закону "Об ипотеке" ("стороны ипотечного договора могут решить вопрос об обращение взыскания на предмет ипотеки путем внесудебного урегулирования на основании договора"), которые есть в подавляющем большинстве кредитно-ипотечных договоров.

Уже в период постреформ гражданский Кассационный суд (КЦС) в составе Верховного Суда под влиянием банковского лобби неоднократно менял свою позицию относительно применения/неприменения моратория в условиях действия ипотечного предостережения. Только с 2018-2019 года судьи 7 раз меняли свою позицию,

– рассказывает адвокат Мазалов.

Согласно нашей Конституции, в Украине действует принцип верховенства права. Здесь стоит отметить следующее: введение государством ограничений, которые направлены на изъятие ипотечного имущества, обусловлены тем, что человек, получивший валютный кредит, не имеет влияния на удешевление гривны, колебания валютного курса, однако государство обязано обеспечивать как соблюдение прав всех субъектов, так и баланс прав. В частности, речь идет и о правах банка, который предоставляет кредит, и заемщика в кредитных правоотношениях. По мнению адвоката, данный вывод полностью соответствует конституционной концепции верховенства права, поскольку принцип верховенства права подразумевает, в частности, защиту слабой стороны. Однако судьи почему-то отходят от этой точки зрения – не в пользу людей.

Нужны изменения

Назревает следующий вопрос: а действует ли такая соцгарантия для всех одинаково?

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Потребность в обеспечении социальной защиты граждан и обеспечении невозможности принудительного лишения единственного жилья заемщиков, получивших кредиты в иностранной валюте, есть и сейчас. Мы не можем сказать, что будет с гривной завтра,

- продолжает мнение Андрей Мазалов.

В то же время адвокат добавляет: этот закон актуален, сейчас. Пандемия внесла свои коррективы во все без исключения сферы жизни. Экономические последствия от всемирной пандемии испытывают и малые предприниматели, и крупный бизнес. Немало людей думают, что от банкротства крупных компаний ничего не изменится, мол, отменят карантин и все заработает, как раньше. На самом деле кризис уже начался – люди просто еще не чувствуют этого. Сейчас с кризисом такая же ситуация, как в январе месяце с коронавирусом – когда мы смотрели репортажи из Китая, и он был где-то там далеко. На самом деле кризис уже идет, и он будет жестоким. Пока не будет решена проблема коронавируса, мы не можем понять, когда же закончатся эти ограничения.