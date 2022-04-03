Моравецкий настаивает на срочном саммите ЕС и жестких санкциях против России из-за Бучи

Матеуш Моравецкий заявил, что европейские деньги должны прекратить поступать в Кремль. Премьер страны также заявил, что требует скорейшего созыва Европейского Совета.

Соответствующую информацию сообщил премьер-министр Польши вечером 3 апреля. То есть после того, как весь мир увидел зверства врагов в Буче.

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Моравецкий призвал немедленно ввести жесткие санкции против России

Премьер Польши заявил, что резня в Буче – это больше чем сигнал тревоги для Европы и всего мира. Это страшный крик о справедливости, о свободе, о праве на жизнь, о базовых и общечеловеческих ценностях.

В частности, политик объяснил, что ЕС должен:

конфисковать активы россии в банках Западной Европы, а также имущество российских олигархов;

как можно быстрее разорвать все торговые отношения с россией;

европейские деньги должны прекратить поступать в Кремль;

бандитский и все более тоталитарный режим путина заслуживает только одного – санкции, которые наконец начнут действовать".

Госпожа президент Еврокомиссии, господин президент Евросовета, требую как можно скорее созвать Евросовет по вопросам российских преступлений и эффективных санкций,

– призвал Моравецкий.

В частности, политик объяснил, что Украина должна получить большее вооружение, с которым она сможет защищать женщин и детей Мариуполя, Бучи и многих других городов.

"Это наша политическая и моральная обязанность. Хватит ложных жестов и тактики избегания. Хватит!" – сказал премьер Польши.

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