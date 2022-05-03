Моравецкий опроверг фейки о беженцах и заявил, что украинцы укрепляют экономику Польши

Многие украинцы, убегая от обстрелов оккупантов, временно выехали в Польшу. При этом Россия всячески пытается дискредитировать украинских беженцев за границей.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал интервью еженедельнику Gazeta Polska. Глава правительства опроверг фейковые информационные вбросы о беженцах и заявил, что украинцы наоборот укрепляют экономику республики.

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Моравецкий об украинских беженцах и российских фейках

Матеуш Моравецкий подсчитал, что на сегодня в Польше находится более 2,5 миллионов украинских беженцев, около 90% из них – женщины и дети, небольшой процент – пожилые люди. Вместе с украинцами, ранее жившими и работавшими в республике, это в общей сложности более 3,5 миллиона человек.

В этом контексте премьер-министр предостерег поляков от фейковых информационных вбросов об украинских беженцах, распространяемых российской пятой колонной. Он отметил, что внутри страны есть группы, в том числе и политические силы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию. Моравецкий отметил, что такие лица ведут информационную войну и продуцируют фейковые новости, работая на Путина.

Например, это неправда, что украинцы имеют лучший доступ к ряду государственных услуг (в Польше – ред. 24 канал), будь то в сфере образования, здравоохранения или рынка труда, чем поляки,

– подчеркнул польский премьер.

Моравецкий подчеркнул, что украинцы – наоборот, только укрепляют экономику Польши. Местным предпринимателям нужно иметь, кого нанимать на работу, и сейчас в республике зафиксирован самый низкий уровень безработицы за всю историю.

Когда я встречаюсь с предпринимателями, то в первую очередь в этих разговорах от них звучит фраза: "нам нужны руки и головы для труда". Поэтому работа украинцев, которые находятся в Польше, может стать большим толчком для развития нашей экономики.

– заявил глава польского правительства.

Кроме того, премьер-министр отметил, что в настоящее время на строительных площадках Польши зафиксирована нехватка работников. Моравецкий связал это с тем, что многие мужчины вернулись в Украину и пошли на войну, выполняя свой большой патриотический долг перед суверенным государством.

К слову, глава польского правительства добавил: "Самое главное, нужно прежде всего помнить, что оборона Украины – это также защита Польши. Мы обязаны им (украинцам – ред. 24 канал) безопасностью. Именно поэтому я рад, что почти все поляки с открытым сердцем, радостно приветствуют украинских беженцев, нуждающихся в поддержке".

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