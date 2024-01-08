Представитель Объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что в настоящее время в Черном море нет ракетоносителя. Там на патрулирование находятся три корабля, но они не являются ракетоносителями.
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Погода способствует
По словам Гуменюк, один корабль находится в Азовском, два – в Черном море.
Этому способствует и погода, потому что условия ухудшаются, море беспокойно,
– сказала спикера.
В этих условиях Россия. вероятно, не сможет использовать ракетоносители морского базирования, хотя исключать полностью этого нельзя.