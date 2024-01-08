Речниця Об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла, що наразі у Чорному морі немає ракетоносії. Там на патрулювання перебуває три кораблі, але вони не є ракетоносіями.
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Погода сприяє
За словами Гуменюк, один корабель перебуває в Азовському, два – в Чорному морі.
Цьому сприяє і погода, тому що умови погіршуються, море неспокійне,
– сказала речниця.
В таких умовах Росія. ймовірно, не зможе використати ракетоносії морського базування, хоча виключати повністю цього не можна.
Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук зазначив, що ситуація в Чорному та Азовському морях стала.
Зараз росіяни використовують ці кораблі як плавучі склади,
– пояснив речник.
За його словами, у такий спосіб вони намагаються розосередити їх, щоб вберегти.
Росія вдарила по Україні з авіації
- Приблизно о 3 ночі Повітряні сили підтвердили інформацію, яку поширювали моніторингові канали. Вони зазначили, що 9 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС летять до пускових рубежів. Невдовзі Україною почала поширюватися повітряна тривога.
- Повідомили про зліт МіГ-31К. Згодом відбулися пуски ракет. Цього разу Росія зосередила свій удар на західних регіонах та на прифронтових територіях. Зокрема, вибухи лунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Хмельницькому. Відомо, що в останньому було чотири вибухи та там працювали сили протиповітряної оборони.
- Під ударом опинилася Харківщина, де ворог атакував промислові об'єкти. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Раніше Олег Синєгубов, голова ОВА, повідомив, що росіяни завдали щонайменше 4 удари по місту. На жаль, є постраждала. Також на місці атаки зафіксовано загоряння.