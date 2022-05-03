В сети Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины обнародовало видео, как украинские защитники уничтожили штаб вражеских российских войск во временно занятых территориях.
Важно Штурм "Азовстали" и выступления Джонсона и Зеленского в Раде: основное за 69 день войны
В одном из временно оккупированных населенных пунктов российские захватчики обустроили точку для своих подразделений. Вооруженные Силы Украины обнаружили и ликвидировали оккупантов – на видео, которое опубликовали десантники, видно, как пылают остатки техники россиян.
Украинцы ловко уничтожают технику оккупантов: смотрите видео
Море огня и смерти получили российские оккупанты от украинских десантников. Так, один из временно занятых противником населенных пунктов – в результате стал для подразделений противника последним местом сбора войск,
– прокомментировали в ведомстве.
За уничтожение российских захватчиков отвечала 81 отдельная аэромобильная бригада десантно-штурмовых войск ВСУ. Они осуществили эффективную работу по разведке и обстрелу оккупантов.
Смотрите видео, здесь комментарии излишни. Хотя, отметим работу наших воинов из разведывательной роты и реактивного артиллерийского подразделения 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины,
– отметили в Командовании.
Потери россиян дальше увеличиваются
За все время полномасштабной войны россияне потеряли колоссальное количество живой силы и технического вооружения. По данным Генштаба, по состоянию на 3 мая российские оккупанты понесли такие потери:
- 24 200 единиц личного состава;
- 1 062 танка;
- 2 567 боевых бронированных машин;
- 475 артиллерийских систем;
- 162 реактивные системы залпового огня;
- 80 вражеских средств ПВО;
- 194 самолета;
- 155 вертолетов;
- 1 843 единицы автомобильной техники включительно с автоцистернами;
- 10 кораблей и катеров;
- 38 единиц специальной техники;
- 84 крылатых ракеты;
- и 291 беспилотник.
Больше всего потерь оккупанты уже несколько дней подряд несут на Изюмском направлении.
Ситуация на фронте на всех направлениях:
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не проводил. Защитники не видели признаков формирования наступательных группировок.
- На Слобожанском направлении россияне продолжают обстреливать город Харьков и близлежащие населенные пункты.
- На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. В то же время продолжал обстрелы подразделений наших войск вдоль линии соприкосновения.
Смотрите также: в Харьковской области ССО уничтожили скопление техники и поразили блиндаж оккупантов