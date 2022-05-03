У мережі Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України оприлюднило відео, як українські захисники знищили штаб ворожих російських військ у тимчасово зайнятих територіях.

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В одному з тимчасово окупованих військ російські загарбники облаштували точку для своїх підрозділів. Збройні Сили України виявили та ліквідували окупантів – на відео, яке опублікували десантники видно, як палають залишки техніки росіян.

Українці вправно нищать техніку окупантів: дивіться відео

Море вогню та смерті отримали російські окупанти від українських десантників. Так, один із тимчасово зайнятих противником населених пунктів – в результаті став для підрозділів противника останнім місцем збору військ,

– прокоментували у відомстві.

За знищення російських загарбників відповідала 81 окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ ЗСУ. Вони здійснили ефективну роботу з розвідки та обстрілу окупантів.

Дивіться відео, тут зайві коментарі. Хоча, відзначимо роботу наших воїнів з розвідувальної роти та реактивного артилерійського підрозділу 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України,

– відзначили в Командуванні.

Втрати росіян далі збільшуються

За весь час повномасштабної війни росіяни втратили колосальну кількість живої сили та технічного озброєння. За даними Генштабу, станом на 3 травня російські окупанти зазнали таких втрат:

24200 одиниць особового складу;

1062 танки;

2567 бойових броньованих машин;

475 артилерійських систем;

162 реактивних систем залпового вогню;

80 ворожих засобів ППО;

194 літаки;

155 гелікоптерів;

1843 одиниці автомобільної техніки включно з автоцистернами;

10 кораблів та катерів;

38 одиниць спеціальної техніки;

84 крилаті ракети;

та 291 безпілотник.

Найбільше втрат окупанти вже кілька днів поспіль зазнають на Ізюмському напрямку.

Ситуація на фронті на усіх напрямках:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Захисники не бачили ознак формування наступальних угруповань.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують обстрілювати місто Харків та прилеглі населені пункти.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Водночас продовжував обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.

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