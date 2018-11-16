Море в Николаеве загрязнили сточные воды из канализации: видео

В Николаеве акваторию морского порта загрязнили воды из сточного городского коллектора. Причиной стал длительный сброс загрязняющих веществ из этого коллектора.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины.

"Сотрудники отдела экологической безопасности Николаевского филиала ГП "АМПУ" зафиксировали загрязнение акватории порта в районе нулевого причала. Источником загрязнения, по предварительным данным, стал городской сточный коллектор", – говорится в сообщении.

Читайте также: В Азовском море зафиксирована утечка нефти

Визуальный мониторинг экологического состояния акватории и территории морского порта свидетельствует о том, что загрязнение возникло вследствие длительного сброса загрязняющих веществ из городского сточного коллектора.

О загрязнении сообщили в Государственную экологическую инспекцию Северо-Западного региона Черного моря. Также связались с городской администрацией для дальнейшего решения проблемы.

В Николаеве сточные воды из коллектора загрязнили море: смотрите видео