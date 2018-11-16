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      Море в Миколаєві забруднили стічні води з каналізації: відео

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      Акваторію морського порту Миколаєва забруднили стічні води
      Акваторію морського порту Миколаєва забруднили стічні води / Ілюстративне фото

      У Миколаєві акваторію морського порту забруднили води зі стічного міського колектора. Причиною стало тривале скидання забруднюючих речовин із цього колектора.

      Про це повідомила прес-служба Адміністрації морських портів України.

      "Співробітники відділу екологічної безпеки Миколаївської філії ДП "АМПУ" зафіксували забруднення акваторії порту в районі нульового причалу. Джерелом забруднення, за попередніми даними, став міський стічний колектор", – мовиться в повідомленні.

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      Візуальний моніторинг екологічного стану акваторії та території морського порту свідчить про те, що забруднення виникло внаслідок тривалого скиду забруднюючих речовин з міського стічного колектора.

      Про забруднення сповістили до Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря. Також зв’язалися з міською адміністрацією для подальшого вирішення проблеми.

      У Миколаєві стічні води з колектора забруднили море: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини Миколаєва Екологія Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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