По данным местных СМИ, политик мог приплыть на пароме из украинского Черноморска в портовый город Поти, который находится на западе Грузии.

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После этого Саакашвили якобы отправляется в Батуми, где записывает свое видеообращение. К сожалению, в пограничной службе не подтвердили и не опровергли эту теорию. А руководство грузинского порта сообщило, что не контролирует содержимое грузов.

Морской порт Поти не имеет разрешения ни на проверку грузов, поступающих из-за границы, ни на проверку въезжающих или выезжающих из страны пассажиров,

– отметили в грузинском порту города Поти.

Поэтому, вполне возможно, что именно на пароме Саакашвили мог вернуться на Родину и остаться незамеченным. По одной из версий уже с территории порта Поти контейнер, в котором предположительно был Саакашвили, вывез водитель грузовика Элгуджа Цомая. И якобы он и предоставил квартиру Саакашвили в Тбилиси, где впоследствии политика задержали.

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Водитель грузовика тоже сейчас под стражей. И уже сегодня грузинские силовики сообщают про новых подозреваемых. Отца и сына Шалву и Зураба Цоцория. Они сотрудники порта Поти, и следствие считает, что именно они перевозили Саакашвили по стране на своем автомобиле. Жена мужчины рассказала, что не понимает причин задержания своих родных.

Их обвиняют в сокрытии фактов, которых я не понимаю. Пока они мне сами не расскажут – я ничего не буду знать,

– сказала она.

Также вполне вероятно, что отец и сын случайно подобрали Саакашвили, ведь в Грузии довольно распространена практика путешествия автостопом.

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