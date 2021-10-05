За даними місцевих ЗМІ, політик міг приплисти на поромі з українського Чорноморська до портового міста Поті, що розташоване на заході Грузії.
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Після цього Саакашвілі нібито вирушає у Батумі, де записує своє відеозвернення. На жаль, у прикордонній службі не підтвердили та не спростували цю теорію. А керівництво грузинського порту повідомило, що не контролює вміст вантажів.
Морський порт Поті не має дозволу ні на перевірку вантажів, що надходять з-за кордону, ні на перевірку пасажирів, що в'їжджають або виїжджають з країни,
– зазначили у грузинському порту міста Поті.
Тож, цілком можливо, що саме на паромі Саакашвілі міг повернутися на Батьківщину та залишитися непоміченим. За однією із версій вже із території порту Поті контейнер, в якому ймовірно був Саакашвілі, вивіз водій вантажівки Елгуджа Цомая. І ніби то він і надав квартиру Саакашвілі у Тбілісі, де згодом політика затримали.
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Водій вантажівки теж нині під вартою. І вже сьогодні грузинські силовики повідомляють про нових підозрюваних. Батька і сина Шалву і Зураба Цоцорія. Вони співробітники порту Поті, і слідство вважає, що саме вони перевозили Саакашвілі країною на своєму автомобілі. Жінка чоловіка розповіла, що не розуміє причин затримання своїх рідних.
Їх звинувачують у приховуванні фактів, яких – я не розумію. Поки вони мені самі не розкажуть – я нічого не буду знати,
– сказала вона.
Також цілком ймовірно, що батько та син випадково підібрали Саакашвілі, адже у Грузії досить поширена практика подорожування автостопом.
Затримання Саакашвілі: головне
- Вранці 1 жовтня політика Міхаіла Саакашвілі затримали у Грузії. Причина – кримінальні справи проти Саакашвілі у справах про побиття депутата Валерія Гелашвілі та вбивство співробітника "Об'єднаного банку Грузії".
- У 2018 році його заочно засудили до 3 років ув'язнення за перевищення повноважень. Інший термін – на 6 років ув'язнення за причетність до побиття у 2005 році депутата Гелашвілі.