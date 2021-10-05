За даними місцевих ЗМІ, політик міг приплисти на поромі з українського Чорноморська до портового міста Поті, що розташоване на заході Грузії.

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Після цього Саакашвілі нібито вирушає у Батумі, де записує своє відеозвернення. На жаль, у прикордонній службі не підтвердили та не спростували цю теорію. А керівництво грузинського порту повідомило, що не контролює вміст вантажів.

Морський порт Поті не має дозволу ні на перевірку вантажів, що надходять з-за кордону, ні на перевірку пасажирів, що в'їжджають або виїжджають з країни,

– зазначили у грузинському порту міста Поті.

Тож, цілком можливо, що саме на паромі Саакашвілі міг повернутися на Батьківщину та залишитися непоміченим. За однією із версій вже із території порту Поті контейнер, в якому ймовірно був Саакашвілі, вивіз водій вантажівки Елгуджа Цомая. І ніби то він і надав квартиру Саакашвілі у Тбілісі, де згодом політика затримали.

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Водій вантажівки теж нині під вартою. І вже сьогодні грузинські силовики повідомляють про нових підозрюваних. Батька і сина Шалву і Зураба Цоцорія. Вони співробітники порту Поті, і слідство вважає, що саме вони перевозили Саакашвілі країною на своєму автомобілі. Жінка чоловіка розповіла, що не розуміє причин затримання своїх рідних.

Їх звинувачують у приховуванні фактів, яких – я не розумію. Поки вони мені самі не розкажуть – я нічого не буду знати,

– сказала вона.

Також цілком ймовірно, що батько та син випадково підібрали Саакашвілі, адже у Грузії досить поширена практика подорожування автостопом.

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