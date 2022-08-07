Правоохранители Киевской области сообщили, что к ним прибыло много тел, некоторые из них – из "Азовстали". Они просят помощи, ведь не могут идентифицировать всех погибших.

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В моргах Киевской области остаются 270 тел

Как сообщили в полиции, с 15 июня по 27 июля в морги Киевской области поступили тела 270 погибших со всей Украины. Среди них есть и те, кто стал жертвой российских оккупантов на "Азовстали".

Тела осмотрены, но идентифицировать большинство из них не удается. Правоохранители просят всех родственников пропавших без вести обратиться в полицию и сообщить следующие данные тех, кто считается пропавшими:

фамилия, имя отчество и дата рождения разыскиваемого лица;

рост, размер обуви, размер одежды;

украшения (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее);

фото пропавшего лица;

татуировка – подробное описание, по возможности с фото;

особые приметы внешности;

вещи и документы, которые могли быть у пропавшего с собой (телефоны, паспорт, водительское удостоверение и прочее);

номер телефона пропавшего лица;

телефон лица, с которым можно связаться в дальнейшем.

Эту информацию нужно сообщать по номеру +380936684014 посредством SMS, или сообщения в Viber, WhatsApp или Telegram.

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